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Милиционеры задержали двух воровок-карманниц из парка имени Панфилова

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- Н Крайнова
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В Бишкеке оперативники столичной криминальной милиции задержали двух женщин, подозреваемых в совершении кражи в парке имени Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Несколько дней ранее в сети появилось видео, на котором было зафиксировано, как трое женщин украли мобильный телефон из кармана посетительницы парка имени Панфилова.

По сведениям милиции, пострадавшая 22 августа обратилась в УВД Первомайского района с письменным заявлением с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, примерно в 19:45 часов, на территории парка им. И.Панфилова из кармана сумки похитили мобильный телефон марки "Айфон-7" и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 200 (Кража)УК КР

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных-розыскных мероприятий, а также тщательно проведённого анализа распространяемого видео, и отработки попавших в поле зрения оперативников подозреваемых лиц, сотрудниками криминальной милиции ГУВД г.Бишкек были установлены личности предполагаемых преступников, которыми оказались гражданки К.А. 1989 года рождения и С.А. 2000 года рождения. Они были задержаны на территории города и доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек", - сообщили в ГУВД Бишкека.

Также были получены данные, что подозреваемые лица ранее совершали аналогичные преступления и неоднократно были судимы.

"В настоящее время продолжается расследование и ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержания третьей участницы кражи", - добавляет милиция.


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URL: https://www.vb.kg/405524
Теги:
ГУВД, кража, розыск, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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