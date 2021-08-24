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В Бишкеке женщину обворовали в городском парке

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- Н Крайнова
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Бишкекечанка Алия Акаева предупреждает горожан о том, что в парке имени Панфилова орудуют воры-карманники. По ее словам на днях она стала жертвой трех воровок-мошенниц, которые вечером, 22 августа, вытащили из ее сумки сотовый телефон.

Женщине удалось найти запись видеокамер наблюдения, на которых был запечатлен момент кражи.

"22 августа в 19:30 в парке Панфилова на аттракционе "автобус" у меня украли телефон iPhone 7 из сумочки. Действовала группа девушек. Первая женщина в светлой одежде потеснила меня в то время, когда я усаживала ребёнка на автобус. Воспользовавшись ситуацией, она незаметно вытащила телефон из моей сумки и передала его второй сообщнице в красном, а та передала телефон девушке в хиджабе", - описывает случившееся Алия Акаева.

По словам женщины, она почти сразу обнаружила пропажу телефона и бросилась догонять тех, женщин с которыми столкнулась. Они невозмутимо стали показывать свои сумки и уверять, что ничего не брали.

" В тот момент я растерялась, уже понимала, что сотки у них нет, потому что они кому-то уже передали. Я разговаривала на повышенных тонах, чтобы они вернули сотку, моя дочка в этот момент начала плакать, от переживания я тоже заплакала. Взяла дочку на руки успокаивать, и в этот момент они начали уходить в потоке людей. Я не могла ни сфотографировать их, ни позвонить мужу. В этот же вечер я написала заявление в РУВД Первомайского района, дежурный следовать принял заявление, сказал, что отправит на место происшествия ребят, на этом тишина. Из принципа теперь хочу, чтобы народ знал своих "героев", - сообщает женщина.

Пострадавшая просит сообщить о воровках любую информацию.


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URL: https://www.vb.kg/405389
Теги:
кража, преступление, Бишкек, Кыргызстан
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