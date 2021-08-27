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Загоняли иголки под ногти: подросток обвинил в пытках милиционеров

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- Александра Василькова
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Подозреваемый в двойном убийстве заявил, что дал признательные показания под пытками, сообщает пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

В Национальный центр по предупреждению пыток по городу Бишкеку и Чуйской области поступило заявление от гражданина А.Б., который заявил, что его несовершеннолетний сын Ж.М. 2005 года рождения был подвергнут пыткам после задержания сотрудниками милиции УВД Свердловского района. Несовершеннолетний подозревается в убийстве двух женщин, тела которых с признаками насильственной смерти обнаружили 12 мая 2021 года в Бишкеке.

Сотрудники НЦПП КР провели беседу с подростком, который сегодня находится в следственном изоляторе учреждения №14 ГСИН.

"В ходе беседы Ж.М. пояснил, что 12 мая 2021 года он был задержан сотрудниками Свердловского РУВД Бишкека в селе Ой-Тал Иссык-Кульской области. По словам подростка, после этого милиционеры подвергли его пыткам в роще в селе Чон-Орукту. Чтобы получить признательные показания, сотрудники милиции били задержанного по ребрам, надевали на голову целлофановый пакет с хлором и загоняли иголки под ногти. Затем его затолкали в багажник машины и привезли в УВД Свердловского района Бишкека. В кабинете сотрудники милиции продолжили пытать задержанного, угрожали пистолетом. Когда он отказался дать показания, оперативники пригрозили подкинуть наркотики и посадить в тюрьму его отца. После этого подросток признался в убийстве, которого, по его утверждению, не совершал", - прокомментировали дело в Наццентре по предупреждению пыток по городу Бишкеку и Чуйской области.

После проведенной беседы Ж.М. написал заявление о пытках в НЦПП КР. Сотрудники центра также зашли в камеры СИЗО, карантинную зону и воспитательную колонию. На момент посещения в следственном изоляторе и колонии находились 24 несовершеннолетних, в карантинной зоне – 1 несовершеннолетний гражданин Казахстана.

В ходе обхода других жалоб на пытки и жестокое обращение не поступало.


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URL: https://www.vb.kg/405529
Теги:
правозащитники, пытки, Кыргызстан
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