Талибы попросили продовольственной помощи у ООН

Заместитель главы политофиса "Талибана" (организация запрещена в России) Шер Мохаммад Аббас Станекзай встретился в столице Катара Дохе с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бисли и попросил продовольственной и гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим, его слова приводит "Интерфакс".

"Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана", - отметил он.

Наим добавил, что "Талибан" пообещал Бисли гарантии безопасности и сотрудничества. Делегация Исламского Эмирата поблагодарила ВПП за гуманитарную помощь.

Ранее Мохаммад Наим назвал пустыми и необоснованными заявления лидеров стран "Большой семерки" о несоблюдении прав человека в Афганистане. Он подчеркнул, что обвинения правозащитников в расправах над противниками боевиков не соответствуют действительности.

Источник: lenta.ru