Прогноз погоды 27 – 31 августа. Возможен кратковременный дождь и гроза

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщает прогноз погоды 27 – 31 августа.
Бишкек:
27 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза.
28-30 августа и 31 августа ночью без осадков.
31 августа днем возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный 4-9 м/с, 27 августа днем с усилением до 14 м/с.
Чуйская область:
27 августа ночью без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
28, 29 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков.
30 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
31 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с, 27 днем и 28-29 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Каракол, Чолпон-Ата:
27 августа без осадков.
28 августа временами кратковременные дожди, грозы.
29 августа без осадков.
30, 31 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный 4-9 м/с, 28 августа с усилением до 15-20 м/с.