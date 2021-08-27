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Прогноз погоды 27 – 31 августа. Возможен кратковременный дождь и гроза

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- Н Крайнова
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Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщает прогноз погоды 27 – 31 августа.

Бишкек:

27 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза.

28-30 августа и 31 августа ночью без осадков.

31 августа днем возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный 4-9 м/с, 27 августа днем с усилением до 14 м/с.

Чуйская область:

27 августа ночью без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

28, 29 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков.

30 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

31 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 27 днем и 28-29 августа в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Каракол, Чолпон-Ата:

27 августа без осадков.

28 августа временами кратковременные дожди, грозы.

29 августа без осадков.

30, 31 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный 4-9 м/с, 28 августа с усилением до 15-20 м/с.


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URL: https://www.vb.kg/405532
Теги:
Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, Иссык-Куль, прогноз погоды
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