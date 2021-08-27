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Срок пребывания временно ввезенных в ЕАЭС автомобилей заканчивается

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- Александра Василькова
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30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки.

Поэтому Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей – сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года.

Обращаем внимание заинтересованных граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги.


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URL: https://www.vb.kg/405536
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан, автомобили
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