В мире из-за COVID резко возросла угроза голода для 270 миллионов человек

Как сообщили во Всемирной продовольственной программе, в этом году ожидается, что около 270 миллионов человек столкнутся с потенциально опасной для жизни нехваткой продовольствия. До пандемии таковых насчитывалось 150 миллионов.

Судя по исследования число людей, находящихся на грани голода, на сегодняшний день составляет 41 миллион человек, в прошлом году таких насчитывалось 34 миллиона.

По словам наших экспертов, явный голод Кыргызстану не грозит, но затянуть пояса все-таки придется. Коронавирус принес и нашей стране много проблем в сфере продовольственной безопасности. На фоне засухи, резкого подорожания продуктов, безработицы ситуация, судя по данным Нацстаткома, складывается тоже безрадостная.

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа в совместном отчете с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) сообщила, что экономические последствия COVID-19 и климатический кризис приведут к более высокому уровню острого отсутствия продовольствия в 23 странах. Больше всех, как ожидается, пострадают страны Африки, а также государства Центральной Америки, Афганистан и Северная Корея. Уже сейчас сказываются последствия сильной засухи в разных регионах мира. Сотни тысяч людей находятся на грани голода после чрезвычайно сильной засухи.

В течение многих лет, как отмечает издание, глобальный голод неуклонно возрастал, поскольку бедные страны сталкиваются с различными кризисами. Вместе с тем в этот список добавились климатические изменения, включая засухи и наводнения, что лишило пострадавшие страны возможности отреагировать необходимым образом. По мнению гуманитарных организаций, за последние два года экономические потрясения, вызванные пандемией, ускорили ухудшение ситуации с голодом.

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани голода. Он привел данные, согласно которым на конец 2020-го по всему миру от голода страдали более 88 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее. "Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", - сказал генсек, добавив, что климатические потрясения и пандемия коронавируса лишь усугубляют ситуацию.