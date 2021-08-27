Десятки домов на улице Жукеева-Пудовкина остались без заборов

В рамках реконструкции улицы Жукеева-Пудовкина столичные власти снесли заборы десятков частный домовладений. Они находились за красными линиями и препятствовали строительству тротуаров и ирригационной сети.

Указанная дорожная артерия попала в титульный список капитального ремонта на текущий год в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Китайские строители приводят ее в порядок на участке от Ахунбаева до Кулатова. Причем отрезок Горького-Кулатова был отремонтирован в кратчайшие сроки. А вот на оставшейся части ремонт ведется не спеша.

К настоящему моменту вся магистраль покрыта двумя слоями нового асфальта. Строители же сосредоточены на обустройстве придорожной инфраструктуры – ирригации и тротуарах. Но вот с последним пришлось немного повозиться. Правда, не дорожникам, а столичным властям. Ведь на этой улице большое количество домов, чьи хозяева нарушили красные линии и вынесли за них не только заборы, но и хозпостройки.

Максимальная концентрация нарушителей наблюдается на отрезке Джантошева-Скрябина с восточной стороны. Каждый домовладелец здесь прихватил в свое время как минимум по метру муниципальной земли. А потому для тротуара оставалась совсем узенькая линия. Но в рамках реконструкции мэрия восстановила границы и теперь под пешеходную дорожку отводится куда больше места.

Примечательно, что на западной стороне того же участка такого массового захвата общественной территории не наблюдается.

На отрезке Жукеева-Пудовкина от Медерова до Горького тоже были случаи выноса заборов за красную линию. Однако их значительно меньше. Кроме того, некоторые собственники домов самостоятельно еще до начала ремонта дороги исправили недочеты. Остальным помогли столичные власти.

Благодаря этому вдоль оживленной дорожной артерии, наконец-то, появятся нормальные тротуары и новенькая ирригационная система. Потому как раньше они были далеко не везде. Жаль, что в некоторых местах для этого придется спилить зеленые насаждения. Но иного пути у дорожников просто нет.

Напомним, улица ремонтируется в рамках второй фазы масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 артерий, протяженностью более 70 километров. Часть из них будет расширена, а отдельные участки построены заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.