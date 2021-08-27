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Глава АДС предлагает проводить психологический анализ кандидатов в судьи

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- Оксана Гут
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Вопрос обеспечения открытости и прозрачности судебных процессов остается достаточно острой проблемой. Проводить онлайн трансляцию судебных процессов можно начать с экономических и административных дел. Это возвратило бы доверие к судебной системе. Об этом на круглом столе "Проблемы и пути решения по улучшению системы урегулирования коммерческих и административных споров в КР" сказала генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при президенте КР Нуруйпа Муканова.

Она сообщила, что в адрес АДС поступают жалобы предпринимателей, иностранных граждан и компаний на действия и бездействия органов милиции, прокуратуры и суда. В том числе они жалуются на волокиту, долгие и недостаточно объективные расследования и вынесение необоснованных решений со стороны суда. И то, что были ликвидированы межрайонные суды прибавило проблем для бизнеса.

"Очень много жалоб на качество принимаемых решений. Мы говорим о низкой квалификации районных и областных следователей, прокуроров. Исключением не являются и суды. Гражданский сектор выступил с инициативой ликвидации судов второй инстанции с целью сокращения судебной волокиты на стадии судебного производства в рамках апелляционной инстанции. И еще потому что именно на второй инстанции имеют место быть скрытые коррупционные риски.

Если посмотреть на статистику, то из 18 экономических дел только по 2-м принимаются новые решения, 4 возвращаются на новое рассмотрение. И в 12 случаях вторая инстанция подтверждает решения первой инстанции. Т.е. в 67% случаях просто тратятся народные деньги, тратится время и нервы участников судебных процессов. При этом за принимаемые решения судьи не несут никакой ответственности. Судьи не используют данное им право рассмотрения дел по существу и принятия нового решения", - отмечает Муканова.

По словам главы АДС, необходимо также повышать квалификацию судей по рассмотрению экономических дел.

"Лучше чем сам бизнес эти вопросы никто не знает с практической точки зрения, с точки зрения правоприменения. В стране более 300 бизнес ассоциацией, из них 15-20 больших ассоциаций, объединяющих 970 юридических лиц, например бизнес ассоциация "ЖИА". Почему бы не использовать такой огромный потенциал бизнеса для повышения квалификации судей по рассмотрению экономических дел?", - предложила она.

Еще одно предложение касается вопросов отбора как на должность судьи, так и на должности следователей, прокуроров.

"При отборе на должность судьи необходимо проводить психологический анализ кандидата на предмет предпослылок на свершение коррупционных и других противоправных действий в поведении. И только с учетом результатов психологического теста и анализа личности кандидат может быть назначен на ту или иную должность", - заявила Нуруйпа Муканова.


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URL: https://www.vb.kg/405549
Теги:
бизнес, закон, коррупция, президент, суд, Кыргызстан
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