В селе Максат Лейлекского района сдали в эксплуатацию дома для 84 семей

Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 августа, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел новые жилые дома для 84 семей в селе Максат Лейлекского района, пострадавшего в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в апреле текущего года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Выступая перед местными жителями, президент поздравил всех присутствующих с наступающим праздником – 30-летием независимости Кыргызской Республики.

По его словам, иметь независимую страну, независимое государство - это большое счастье для любого народа. Суверенитет Родины - это мир и территориальная целостность государства. Во время последних событий на границе в Баткенской области, народ Кыргызстана еще раз показал пример единства и сплоченности. Соотечественники не только из Кыргызстана, но и из других стран мира предложили свою помощь.

"Совместными усилиями мы смогли наверстать тяжелые потери. Тридцать шесть наших граждан погибли и более сотни получили ранения во время тех трагических событий. Это была большая потеря для кыргызского народа. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы стараемся всячески помогать этим семьям. Взамен поврежденным домам, построены новые с современными условиями. Вместе с тем поэтапно решаются многие социальные вопросы в сельской местности. Мы стараемся сделать все, чтобы у местных жителей были все необходимые условия для про живания, а именно обеспечение чистой питьевой водой, дорогами, ФАПами, школами, детскими садами", - отметил Жапаров.

Президент пожелал, чтобы в новых домах всегда царили мир и согласие, чтобы в них воспитывались патриотичные сыновья и дочери, служившие кыргызскому народу и кыргызскому государству.

В своем выступлении Садыр Жапаров от имени кыргызского народа и от себя лично поблагодарил братский турецкий народ и руководство Турции за оказанную большую помощь Кыргызской Республике в восстановлении поврежденных домов.

"Кыргызский народ за эти годы пережил много событий и испытаний. Я благодарю и отдаю дань уважения моему щедрому и гордому народу, в том числе и вам, за стойкость духа. Пусть наша страна будет мирным и экономически развитым государством. Давайте приложим совместные усилия для достижения этой цели. Мы страна, которая желает жить в спокойствии, об этом знает все мировое сообщество", - подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров сообщил, что в Баткенском районе, оставшиеся около 40 домов, будут завершены к середине сентября, тогда население данного района сможет заехать в новые дома, как это сделали сегодня жители села Максат.

Глава государства, обращаясь к местному населению, особо подчеркнул, что они могут жить, не волнуясь за свою безопасность. В кыргызской армии в настоящее время ведется реформа, проводится работа по ее усилению и повышению обороноспособности страны. Государство продолжит обеспечивать полную защиту и безопасность всем своим гражданам.

"Мы должны жить в спокойствии, так как конфликты никому еще не приносили пользы. Мы все это хорошо знаем и соседние государства в том числе. Мы - соседи на века, которые никуда друг от друга не денутся, поэтому должны проживать в дружбе и единстве", - отметил президент.

Он добавил, что пострадавшим в ходе событий семьям будет также оказана помощь в приобретении необходимой мебели для новых жилых домов.

Во встрече с главой государства приняли участие местные жители из Лейлекского и Баткенского районов, в том числе и 140 семей, пострадавшие во время приграничных событий.