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Пожар на ТЭЦ Бишкека: спасатели провели учения

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- Н Крайнова
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В Бишкеке вчера, 26 августа, на ТЭЦ Бишкека прошло пожарно-тактическое учение. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

По тактическому замыслу в одном из резервуаров для мазута произошел пожар.

Администрацией объекта на место пожара были вызваны спасатели службы спасения и пожарная служба Бишкека.

В учениях были задействованы пять единиц пожарной техники и 30 человек личного состава УМЧС КР по г. Бишкек и 30 сотрудников ТЭЦ Бишкека.

"Стоит отметить, что практические занятия являются одним из основных видов профессиональной подготовки личного состава, отработки навыков работы с пожарно-техническим вооружением и техникой", - отмечается в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/405563
Теги:
МЧС, ТЭЦ, пожар, Кыргызстан
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