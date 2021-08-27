Страны ЕАЭС готовятся к экспериментам во внешнеторговой сфере

Государства Евразийского экономического союза готовы начать реализацию экспериментов в области внешней электронной торговли в ближайшие месяцы. Об этом было заявлено в ходе состоявшегося в Москве восьмого заседания рабочей группы высокого уровня по вопросам трансграничной электронной торговли.

Заседание прошло под председательством министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, участие в нем принял министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Максат Мамытканов (Кыргызстан), другие ответственные сотрудники Комиссии.

"Один из вопросов повестки дня касается проекта плана мероприятий (дорожной карты) базового пакета мер по благоприятным условиям для развития электронной торговли. Кроме того, представлена информация об организации пилотных проектов в области внешней электронной торговли", - сказал Андрей Слепнев, открывая заседание.

Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян проинформировал, что в дорожную карту вошло несколько основных направлений. В их числе - международное соглашение по электронной торговле и развитие нормативно-правовой базы Союза в сфере обеспечения безбарьерного перемещения товаров в рамках взаимной электронной торговли; формирование устойчивой и независимой от внешних факторов общесоюзной инфраструктуры; обеспечение контроля и противодействия недобросовестным практикам; продвижение союзной повестки на международных площадках при взаимодействии с третьими странами, международными организациями и интеграционным объединениями.

Как напомнили в ЕЭК, ранее страны ЕАЭС уже договорились о необходимости реализации пилотных проектов в области внешней электронной торговли. Активная работа по внесению изменений в право Союза в части регулирования внешней электронной торговли развернулась с середины 2020 года. 5 апреля 2021 года Совет ЕЭК принял распоряжение о проведении в государствах-партнерах таких проектов. Необходимые эксперименты планируется осуществлять в срок с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2022 года.

К сегодняшнему дню страны ЕАЭС уже определились со сроками. В частности, армянская и белорусская стороны сообщили о готовности начать эти проекты 1 ноября. Представители государственных органов Казахстана проинформировали о рассмотрении необходимых поправок в национальное законодательство в парламенте. Кыргызстан заявил о подготовке соответствующей национальной нормативной базы, обозначив в качестве срока старта эксперимента начало следующего года.

В Российской Федерации пилотный проект уже реализуется: сейчас отрабатывается деятельность оператора электронной торговли. Что касается применения уведомительного порядка соблюдения мер технического регулирования, а также реализации товаров через таможенный (бондовый) склад, то здесь активно дорабатывается национальное законодательство.

"Актуализированная информация о ходе работы по проведению экспериментов в области внешней электронной торговли в государствах-членах будет представлена в октябре на заседаниях Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета", - подчеркнул Андрей Слепнев.