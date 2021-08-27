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Задержаны мошенники, подделывающие ПЦР-тесты

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что задержаны лица, занимающиеся подделкой ПЦР тестов

25 августа 2021 года в интернет пространствах было опубликовано журналистское расследование по факту подделки ПЦР Тестов неизвестными лицами на территории нашей страны. Данный видео материал журналистского расследования сотрудниками милиции был изучен и зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района по признакам преступлений предусмотренных статьей 359 (Подделка документов) УК КР.

В целях проверки указанных фактов подделки документов сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области были установлены, личности указанных в расследовании мужчин, которыми оказались А.Б., и Б.А., 1996 года рождения. Которые в последующем по подозрению в совершении данного преступления были водворены в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района.

По предварительной версии следствия, было установлено, что один из подозреваемых работая таксистом в районе контрольно-пропускного пункта находил предполагаемых клиентов и сводил с другим подозреваемым который в свою очередь подделывал отрицательные ПЦР тесты.

При этом за каждые поделанные ПЦР тесты первый подозреваемый получал денежные средства 1300 сомов а остальную сумму уже забирал себе второй подозреваемый Б.А., 1996 года рождения.

В настоящее время сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области в целях выявления аналогичных фактов подделки документов на территории Чуйской области проводят ряд следственных и оперативных мероприятий. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/405565
Теги:
ГУВД, Кыргызстан, ПЦР
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