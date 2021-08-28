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В СНГ создадут Международную ассоциацию историков и архивистов

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- Евгений Денисенко
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Международная ассоциация (комиссия) историков и архивистов будет образована в ближайшее время по инициативе государств СНГ. Об этом шла речь в ходе состоявшегося в штаб-квартире Содружества круглом столе на тему противодействия героизации нацизма.

Открывая диалог, директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Александр Буров отметил актуальность и злободневность вопросов сохранения исторической памяти и недопустимости оправдания нацизма.

"Нынешний год 80-летия начала Великой Отечественной войны призывает всех задуматься о том, какую историю мы пишем сейчас, - подчеркнул Буров. - Противодействию ее фальсификации и принятию мер по сохранению исторической памяти о той войне в СНГ уделяется пристальное внимание. В своем Обращении к народам государств – участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны главы государств отметили важность бережного сохранения памяти и знания правды о войне, совместной борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацистского движения".

Содействовать решению этих задач призвана и создаваемая Международная ассоциация (комиссия) историков и архивистов. В числе ее задач - распространение объективной информации о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн, сохранение связанного с ними исторического наследия. Это, как подчеркнуто, позволит продолжить совместные усилия государств СНГ по сохранению исторической правды и противодействию попыткам искажения общей истории, оправдания нацизма.

По информации Исполкома СНГ, уже завершено согласование проекта документа о создании в рамках Содружества такого нового формата взаимодействия. Вопрос включен в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества, которое состоится 14 октября 2021 года в Минске.


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URL: https://www.vb.kg/405570
Теги:
Россия, СНГ, архив, Кыргызстан, история
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