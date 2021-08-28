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В Бишкеке проходит выставка-ярмарка народных ремесел "Оймо"

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- Н Крайнова
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Мастера из разных уголков республики будут каждый день до 31 августа с 10:00 до 19:00 находиться возле памятника Уркуе Салиевой.

Как сообщает пресс-служба Министерствоа культуры, информации, спорта и молодежной политики КР нынешняя экспозиция развернулась в рамках межнационального фестиваля "Дружба" и в честь 30-летия независимости КР.

На прилавках красуется посуда, кожаные и войлочные изделия, национальная одежда, игрушки, кошельки, портмоне и множество различных украшений. Все товары уникальны, так как сделаны вручную.

Цели фестиваля - развитие рынка ремесел в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия.


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URL: https://www.vb.kg/405574
Теги:
ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
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