В Бишкеке проходит выставка-ярмарка народных ремесел "Оймо"

Мастера из разных уголков республики будут каждый день до 31 августа с 10:00 до 19:00 находиться возле памятника Уркуе Салиевой.

Как сообщает пресс-служба Министерствоа культуры, информации, спорта и молодежной политики КР нынешняя экспозиция развернулась в рамках межнационального фестиваля "Дружба" и в честь 30-летия независимости КР.

На прилавках красуется посуда, кожаные и войлочные изделия, национальная одежда, игрушки, кошельки, портмоне и множество различных украшений. Все товары уникальны, так как сделаны вручную.

Цели фестиваля - развитие рынка ремесел в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия.