Кого в Бишкеке наградили за добросовестный труд?

В Бишкеке мэр столицы Айбек Джунушалиев в преддверии празднования 30-летия независимости Кыргызстана наградил сотрудников мэрии, структурных подразделений и предприятий.
Градоначальник поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал крепкого здоровья и вручил благодарственные письма и почётные грамоты. Сообщает пресс-служба мэрии.
За добросовестный и плодотворный труд благодарственным письмом мэрии города Бишкек принято решение поощрить:
- Акынбаеву Айгуль Омурсериковну - ведущего специалиста отдела финансовой экономической деятельности Управление образования мэрии города Бишкек;
- Жумадилова Нургазы Алмазбековича - водителя троллейбуса муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекское троллейбусное управление";
- Маленьких Виктора Борисовича - мастера по ремонту лифтов муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекгорлифт";
- Садыралиева Джумабека - машиниста гидравлической установки Производственно-эксплуатационного управления мэрии города Бишкек "Бишкекводоканал";
- Салыбекову Асель Абазгановну - специалиста Управления культуры мэрии города Бишкек;
- Сарамсакова Усенбека Этыльбековича - гидротехника муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекзеленхоз".
- Почетной грамотой мэрии города Бишкек наградить:
- Аманкулову Гульнару Абзатовну - директора Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями;
- Асылбекову Ларизу Болотбековну - преподавателя географии средней общеобразовательной школы № 84;
- Джунусалиеву Жамилахан Базарбековну - начальника Управления социального развития Свердловского района мэрии города Бишкек;
- капитана милиции Саргашкаева Улана Ашимбековича - командира полка Главного управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;
- Конокбаеву Бюбуйну Усекеевну - бухгалтера расчетного отдела Центра образования Октябрьского района города Бишкек;
- Кудоярову Гүлханай Кудайбердиевну - старшего инспектора по кадровым вопросам муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекзеленхоз";
- Кыштобаеву Шарипу Джолдошбековну - старшего контролера Производственно-эксплуатационного управления мэрии города Бишкек "Бишкекводоканал";
- прапорщика Садыбакасову Калию Табылдыевну - младшего инспектора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;
- Самаганова Азамата Тынымсейитовича - офицера по кибербезопасности отдела администрирования информационных систем муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Центр цифровых технологий";
- Сулайманова Нурбека Болотбековича - заведующего отделом доходов и отчетности Бишкекского управления Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;
- Хмелевского Дмитрия Александровича - механика участка по обслуживанию светофорного хозяйства Специализированного монтажно-эксплуатационного управления Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.