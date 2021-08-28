Кого в Бишкеке наградили за добросовестный труд?

В Бишкеке мэр столицы Айбек Джунушалиев в преддверии празднования 30-летия независимости Кыргызстана наградил сотрудников мэрии, структурных подразделений и предприятий.

Градоначальник поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал крепкого здоровья и вручил благодарственные письма и почётные грамоты. Сообщает пресс-служба мэрии.

За добросовестный и плодотворный труд благодарственным письмом мэрии города Бишкек принято решение поощрить: