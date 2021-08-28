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Кого в Бишкеке наградили за добросовестный труд?

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- Н Крайнова
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В Бишкеке мэр столицы Айбек Джунушалиев в преддверии празднования 30-летия независимости Кыргызстана наградил сотрудников мэрии, структурных подразделений и предприятий.

Градоначальник поздравил присутствующих с наступающим праздником, пожелал крепкого здоровья и вручил благодарственные письма и почётные грамоты. Сообщает пресс-служба мэрии.

За добросовестный и плодотворный труд благодарственным письмом мэрии города Бишкек принято решение поощрить:

  1. Акынбаеву Айгуль Омурсериковну - ведущего специалиста отдела финансовой экономической деятельности Управление образования мэрии города Бишкек;
  2. Жумадилова Нургазы Алмазбековича - водителя троллейбуса муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекское троллейбусное управление";
  3. Маленьких Виктора Борисовича - мастера по ремонту лифтов муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекгорлифт";
  4. Садыралиева Джумабека - машиниста гидравлической установки Производственно-эксплуатационного управления мэрии города Бишкек "Бишкекводоканал";
  5. Салыбекову Асель Абазгановну - специалиста Управления культуры мэрии города Бишкек;
  6. Сарамсакова Усенбека Этыльбековича - гидротехника муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекзеленхоз".
  7. Почетной грамотой мэрии города Бишкек наградить:
  8. Аманкулову Гульнару Абзатовну - директора Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями;
  9. Асылбекову Ларизу Болотбековну - преподавателя географии средней общеобразовательной школы № 84;
  10. Джунусалиеву Жамилахан Базарбековну - начальника Управления социального развития Свердловского района мэрии города Бишкек;
  11. капитана милиции Саргашкаева Улана Ашимбековича - командира полка Главного управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;
  12. Конокбаеву Бюбуйну Усекеевну - бухгалтера расчетного отдела Центра образования Октябрьского района города Бишкек;
  13. Кудоярову Гүлханай Кудайбердиевну - старшего инспектора по кадровым вопросам муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Бишкекзеленхоз";
  14. Кыштобаеву Шарипу Джолдошбековну - старшего контролера Производственно-эксплуатационного управления мэрии города Бишкек "Бишкекводоканал";
  15. прапорщика Садыбакасову Калию Табылдыевну - младшего инспектора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;
  16. Самаганова Азамата Тынымсейитовича - офицера по кибербезопасности отдела администрирования информационных систем муниципального предприятия мэрии города Бишкек "Центр цифровых технологий";
  17. Сулайманова Нурбека Болотбековича - заведующего отделом доходов и отчетности Бишкекского управления Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики;
  18. Хмелевского Дмитрия Александровича - механика участка по обслуживанию светофорного хозяйства Специализированного монтажно-эксплуатационного управления Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/405579
Теги:
мэрия, награда, Бишкек
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