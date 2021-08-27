Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.90 - 100.22

Президент Садыр Жапаров поздравил пловца Владислава Шулико с рекордом

261  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров поздравил пловца Владислава Шулико с установлением мирового рекорда по заплыву через озеро Иссык-Куль в длину. Сообщает пресс-служба президента.

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 27 августа, находясь в рабочей поездке в Баткенской области, в ходе телефонного разговора поздравил кыргызстанского пловца Владислава Шулико с установлением мирового рекорда, переплыв озеро Иссык-Куль за шесть дней.

Глава государства отметил, что Владислав Шулико совершил беспрецедентный отважный поступок, поставил мировой рекорд - переплыв озеро Иссык-Куль в длину - 181 км.

"Все кыргызстанцы и я в том числе следили и переживали на протяжении всех шести дней, что длился ваш заплыв. С большой радостью и волнением воспринял новость о Вашем поставленном рекорде. Вы – наша большая гордость. Ранее до вас никто не совершал подобного заплыва. Ваше мастерство, упорство и воля прославить Родину - Кыргызскую Республику помогли достичь поставленной цели", - подчеркнул во время разговора Президент.

Садыр Жапаров пожелал пловцу Владиславу Шулико крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405581
Теги:
плавание, рекорд, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  