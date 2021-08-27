Президент Садыр Жапаров поздравил пловца Владислава Шулико с рекордом

Президент Садыр Жапаров поздравил пловца Владислава Шулико с установлением мирового рекорда по заплыву через озеро Иссык-Куль в длину. Сообщает пресс-служба президента.

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 27 августа, находясь в рабочей поездке в Баткенской области, в ходе телефонного разговора поздравил кыргызстанского пловца Владислава Шулико с установлением мирового рекорда, переплыв озеро Иссык-Куль за шесть дней.

Глава государства отметил, что Владислав Шулико совершил беспрецедентный отважный поступок, поставил мировой рекорд - переплыв озеро Иссык-Куль в длину - 181 км.

"Все кыргызстанцы и я в том числе следили и переживали на протяжении всех шести дней, что длился ваш заплыв. С большой радостью и волнением воспринял новость о Вашем поставленном рекорде. Вы – наша большая гордость. Ранее до вас никто не совершал подобного заплыва. Ваше мастерство, упорство и воля прославить Родину - Кыргызскую Республику помогли достичь поставленной цели", - подчеркнул во время разговора Президент.

Садыр Жапаров пожелал пловцу Владиславу Шулико крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго.