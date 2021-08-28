Садыр Жапаров запустил подстанцию "Раззаков" в Баткенской области

В Кыргызстане президент республики Садыр Жапаров вчера, 27 августа, в Лейлекском районе Баткенской области запустил новую подстанцию "Раззаков", а также принял участие в мероприятии по случаю завершения строительства новой воздушной линии электропередачи "Раззаков-Арка" и реконструкции существующей подстанции "Арка", которые позволят данному региону стать полностью энергонезависимым от соседних стран. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что в рамках проекта "Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области" на сегодня завершено строительство новой воздушной линии электропередачи 110 кВ "Раззаков-Арка", протяженностью 51 км, новой подстанции 110/35/10 кВ "Раззаков" и реконструкции существующей подстанции 110/35/6 кВ "Арка".

В своем выступлении Глава государства отметил большую важность энергетического сектора для Кыргызстана. Поэтому одна из стратегических целей государства – обеспечение энергетической независимости и безопасности, а также бесперебойное снабжение электроэнергией населения страны и экономики. Для достижения этой цели руководством страны прилагаются все усилия, чтобы использовать имеющиеся все ресурсы. Сегодняшнее мероприятие направлено на обеспечение энергетической независимости и безопасности страны.

По его словам, энергетика – это отрасль, имеющая стратегическое значение для экономического развития любой страны. Сегодня состоялся ввод в эксплуатацию новой воздушной линии электропередачи "Раззаков-Арка", протяженностью 51 км, запуск в эксплуатацию новой подстанции "Раззаков", а также завершение реконструкции существующей подстанции "Арка".

"Баткенская область получит полную энергетическую независимость. Обретение энергетической независимости улучшит социально-экономическую ситуацию в данном регионе и будет способствовать повышению уровня жизни его населения. Известно, что в Баткенскую область электроэнергия поступает через энергосистемы соседних стран. Это, к сожалению, вызывало неудобства в жизнедеятельности людей. Теперь все это позади. Обеспечение энергетической независимости региона также способствовало укреплению независимости КР", - подчеркнул Садыр Жапаров, поблагодарив партнера по развитию Исламский банк развития за поддержку в реализации данного крупного проекта.

Как отметил глава государства, открытие ежегодно новых промышленных предприятий, развитие строительной индустрии и инфраструктуры, рост населения, в свою очередь, приводит к увеличению потребления электроэнергии. Для того, чтобы полностью обеспечить потребности экономики и населения в электроэнергии, стоит задача улучшить состояние гидроэлектростанций, подстанций, построить новые, заменить линии электропередач и другие работы.

В связи с этим Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны прилагает все усилия для создания всех необходимых условий в части проведения реформ в энергетической сфере. Сегодня также успешно реализуются многие масштабные проекты. Помимо национальных проектов в энергетике, Кыргызстан заинтересован в реализации международных. В апреле этого года в рамках регионального проекта CASA-1000 (CASA-1000) заложена капсула под строительство первой опоры высоковольтной линии электропередач. Реализация данного международного проекта позволит увеличить экспортный потенциал страны, а также поднять экономику и пополнить бюджет республики.

"Хочу выразить огромную благодарность всем работникам энергосистемы за их самоотверженный труд по достижению энергетической независимости путем реализации важного для Кыргызской Республики проекта "Улучшение электроснабжения массива Арка Баткенской области", - заключил Садыр Жапаров, поздравив присутствующих с приближающимся 30-летием независимости Кыргызстана, а также с запуском проекта, имеющего стратегическое значение для страны.