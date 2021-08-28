В РФ считают важным обеспечить безопасность своих рубежей и союзников в ЦА

Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии", - подчеркнул глава МИД.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность, и Россия осуждает произошедшие в Кабуле теракты

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ", - сказал Песков.

"Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Афганская проблематика была рассмотрена и на оперативном совещании, которое 27 августа провел в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин.

"Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнёрами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу (вопросов), в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении", - этими словами, по информации пресс-службы Кремля, открыл совещание глава государства.

Напомним, что днем 26 августа у международного аэропорта Кабула произошла серия взрывов. Сообщалось, что взрывались смертники и заминированные машины. Это случилось, когда в аэропорту тысячи людей ждали возможности улететь из страны.

Как сообщают СМИ, число погибших в результате этих терактов к сегодняшнему дню выросло до 170. Большинство из них - граждане Афганистана, среди погибших - 13 американцев, десять из которых были морскими пехотинцами.