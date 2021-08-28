Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.90 - 100.22

В РФ считают важным обеспечить безопасность своих рубежей и союзников в ЦА

169  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для России принципиально важно обеспечить безопасность своих южных рубежей в свете ситуации с Афганистаном. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии", - подчеркнул глава МИД.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность, и Россия осуждает произошедшие в Кабуле теракты

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ", - сказал Песков.

"Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Афганская проблематика была рассмотрена и на оперативном совещании, которое 27 августа провел в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин.

"Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнёрами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу (вопросов), в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении", - этими словами, по информации пресс-службы Кремля, открыл совещание глава государства.

Напомним, что днем 26 августа у международного аэропорта Кабула произошла серия взрывов. Сообщалось, что взрывались смертники и заминированные машины. Это случилось, когда в аэропорту тысячи людей ждали возможности улететь из страны.

Как сообщают СМИ, число погибших в результате этих терактов к сегодняшнему дню выросло до 170. Большинство из них - граждане Афганистана, среди погибших - 13 американцев, десять из которых были морскими пехотинцами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405583
Теги:
Афганистан, Россия, ИГИЛ, Сергей Лавров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  