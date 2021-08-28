В КР военнослужащим определили льготные сроки для назначения пенсии

В Кыргызстане Кабинет министров принял решение о льготном исчислении сроков службы для назначения пенсии и исчисления процентной надбавки за выслугу лет для военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел КР.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, это решение принято в целях обеспечения социальных гарантий, а также дополнительного стимулирования военнослужащих.

Так в соответствии с принятым решением военнослужащим Внутренних войск (кроме военнослужащих срочной военной службы) один месяц службы будет исчисляться за полтора месяца, также проходящим службу в воинских частях, учреждениях и подразделениях, постоянно дислоцируемых в Баткенской области, один месяц службы будет исчисляться за два месяца.

Отмечается, что постановление было принято в соответствии с поручением президента КР, озвученном на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Внутренних войск Министерства внутренних дел страны.

Решение вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.