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В КР военнослужащим определили льготные сроки для назначения пенсии

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане Кабинет министров принял решение о льготном исчислении сроков службы для назначения пенсии и исчисления процентной надбавки за выслугу лет для военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел КР.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, это решение принято в целях обеспечения социальных гарантий, а также дополнительного стимулирования военнослужащих.

Так в соответствии с принятым решением военнослужащим Внутренних войск (кроме военнослужащих срочной военной службы) один месяц службы будет исчисляться за полтора месяца, также проходящим службу в воинских частях, учреждениях и подразделениях, постоянно дислоцируемых в Баткенской области, один месяц службы будет исчисляться за два месяца.

Отмечается, что постановление было принято в соответствии с поручением президента КР, озвученном на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Внутренних войск Министерства внутренних дел страны.

Решение вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/405585
Теги:
военная служба, пенсии, Кыргызстан, Кабинет министров, МВД
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