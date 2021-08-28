Спасатели из сопровождения Владислава Шулико помогли отдыхающим

В Кыргызстане сотрудники МЧС, сопровождавшие пловца Владислав Шулико во время его заплыва через Иссык-Куль рассказали с какими трудностями ему приходилось встречаться. Сообщает пресс-центр МЧС.

Напомним с 22 по 27 августа 2021 года в рамках проекта "Issyk-Kul Swim 181" со стороны МЧС для обеспечения безопасности, привлечены пять водолазов-спасателей, на двух моторных лодках которые сопровождали спортсмена.

Сообщается, что спасатели, сопровождавшие Шулико 24 августа в городском пляже города Чолпон-Ата оказали помощь гражданам на катамаранах, которых унесло ветром на большое расстояние, вытащив их на берег пляжа так же была спасена девушка, которая тонула в том же пляже.

"Были некоторые трудности, большие волны из-за ветра во время заплыва затрудняли путь пловца, в остальное время погода была благоприятной", - сообщает МЧС.