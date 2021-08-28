Кыргызские дипломаты в Москве встретились с родственниками осужденных

Сотрудники посольства КР в РФ встретились с соотечественниками, чьи близкие родственники понесли уголовную ответственность. Это люди, которые обвиняются в совершении преступлений или же уже отбывают наказание в России.

На встрече отмечалось увеличение количества правонарушений, совершаемых гражданами Кыргызстана в РФ. Речь идет, в том числе, об участии в массовых драках, в сбыте наркотиков, о нарушении общественного порядка, о других противозаконных деяниях.

Собеседникам дипломатов рассказали о порядке уголовного судопроизводства, правах осужденных, о порядке передачи их для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызстан, проконсультировали на тему консульско-правовой помощи, ответили на задаваемые вопросы.

О механизмах защиты прав задержанных, арестованных и осужденных собравшихся проинформировал приглашенный на встречу московский адвокат. Всем участникам встречи были розданы памятки о порядке перевода осужденных на родину.

Во избежание совершения новых преступлений посольство КР в РФ призвало сограждан, находящихся в России, строго соблюдать ее законодательство.

Напомним, что о профилактике правонарушений среди кыргызстанцев в России говорилось и в ходе состоявшейся на днях встрече посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД РФ по Москве, генералом-майором полиции Александром Половинкой. По его словам, только за семь месяцев текущего года в городе зарегистрировано 916 преступлений (в основном против личности), совершенных приезжими из Кыргызстана.

Представители столичной полиции также заявили о готовности пресекать нарушения прав граждан Кыргызстана со стороны недобросовестных сотрудников органов правопорядка. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в проведении совместных профилактических мероприятий.