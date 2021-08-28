Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.90 - 100.22

Кыргызские дипломаты в Москве встретились с родственниками осужденных

138  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники посольства КР в РФ встретились с соотечественниками, чьи близкие родственники понесли уголовную ответственность. Это люди, которые обвиняются в совершении преступлений или же уже отбывают наказание в России.

На встрече отмечалось увеличение количества правонарушений, совершаемых гражданами Кыргызстана в РФ. Речь идет, в том числе, об участии в массовых драках, в сбыте наркотиков, о нарушении общественного порядка, о других противозаконных деяниях.

Собеседникам дипломатов рассказали о порядке уголовного судопроизводства, правах осужденных, о порядке передачи их для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызстан, проконсультировали на тему консульско-правовой помощи, ответили на задаваемые вопросы.

О механизмах защиты прав задержанных, арестованных и осужденных собравшихся проинформировал приглашенный на встречу московский адвокат. Всем участникам встречи были розданы памятки о порядке перевода осужденных на родину.

Во избежание совершения новых преступлений посольство КР в РФ призвало сограждан, находящихся в России, строго соблюдать ее законодательство.

Напомним, что о профилактике правонарушений среди кыргызстанцев в России говорилось и в ходе состоявшейся на днях встрече посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД РФ по Москве, генералом-майором полиции Александром Половинкой. По его словам, только за семь месяцев текущего года в городе зарегистрировано 916 преступлений (в основном против личности), совершенных приезжими из Кыргызстана.

Представители столичной полиции также заявили о готовности пресекать нарушения прав граждан Кыргызстана со стороны недобросовестных сотрудников органов правопорядка. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в проведении совместных профилактических мероприятий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405590
Теги:
посольство, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  