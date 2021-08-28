Из решений судов исключат персональные данные всех участников процесса

В Кыргызстане внедряется программа автоматической деперсонификации решения судов: исключения персональных данных всех участников судебных заседаний, вплоть до секретарей.

В сентябре состоится презентация этой важной программы, которая работает практически во всех странах. Судебные акты будут проходить процедуру деперсонификации для последующего размещения на сайте act.sot.kg. Но по специальным данным программы можно будет найти на этом сайте нужное решение суда по тому или иному делу среди множества уголовных и гражданских дел.

Речь о презентации программы шла на встрече председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакировой с директорм филиала Международной организации по праву развития (IDLO) в Кыргызской Республике Альфредом Хьюстоном. Он сообщил о завершении деятельности IDLO и начале работы новой организации.

Как было отмечено на встрече, большим достижением работы Международной организации по праву развития стало внедрение системы прозрачности в судебной системе страны, при поддержке проводимых IDLO реформ, ориентированных на независимость судебной системы, она, безусловно, стала более открытой. А независимость судебной системы и есть одна из основ независимости страны.

Как сказал в интервью "Вечернему Бишкеку" Фред Хьюстон, самым главным вначале было определить направления судебной реформы. "Это, на мой взгляд, была ключевая работа. Это очень важно, чтобы осознать, куда движемся. Определение пути судебной реформы было очень важно и для самих судебных органов, и для других ведомств, тесно контактирующих с ними", - отметил Фред Хьюстон.

Как он считает, судебная власть не может оставаться в стороне от актуальных тенденций развития. Поэтому в судебную реформу был включен целый ряд задач по информатизации судов. При поддержке организации и ЮСАИД началась цифровизация судебной системы по международным стандартам. Был создан веб-сайт для того, чтобы размещать на нем вынесенные решения в судах. Это позволяет открыто показать, что происходит в судебной системе, и в частности в Верховном суде, с которым тесно работают международные структуры. Доверие ведь основывается на надежной, в смысле правдивой информации.

"Народ вправе знать, что происходит в суде. Судей обвиняют в коррупции, непрофессионализме. Но говорить можно что угодно. А вот когда читаешь решение или приговор, вынесенный тем или иным судьей, и чем он их мотивирует, то, естественно, сразу замечаешь, был ли заинтересован судья в вынесении именно такого вердикта. Тем более если знакомятся с ним тысячи человек, в том числе профессионалы. Вот тогда можно сформировать мнение о работе судьи не на основе слухов и домыслов, а по вынесенным им решениям", - обозначил значение цифровизации в судебной системе Фред Хьюстон.

В целом поэтапное и последовательное внедрение в судопроизводство элементов электронного правосудия, то есть передовых информационных и электронных технологий, является одним из ключевых направлений развития судебной системы Кыргызстана на современном этапе.

В судебной системе прекрасно понимают, что в XXI веке именно использование цифровых форматов являются ключевым фактором во всех сферах. От внедрения цифровых сервисов в решающей степени зависит эффективность взаимодействия государства, граждан и бизнеса, экономический рост и национальный суверенитет.