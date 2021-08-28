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Эксперт: Мигранты в РФ конфликтуют из-за проблем в собственных странах

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- Евгений Денисенко
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Одной из значимых причин участившихся столкновений и конфликтов между мигрантами в Москве в текущем году стали внешнеполитические проблемы в их родных странах. Так считает руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центр РАН, доктор социологических наук Виктория Леденева.

В беседе с "Мослентой" Леденева в качестве примера назвала пограничный конфликт между военнослужащими Таджикистана и Кыргызстана, происшедший нынешней весной По ее словам, иностранные граждане переносят накопившуюся агрессию друг к другу с территории своих государств в Москву.

Одну из ключевых причин возросшей агрессивности мигрантов социолог видит также в том, что они привозят в Москву и нерешённые межнациональные проблемы в своих странах. Кроме того, как полагает эксперт, речь может идти и попытках распределения между диаспорами сфер влияния.

По словам руководителя научного центра евразийской интеграции и сотрудничества, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Вячеслава Поставнина, в России уже давно существует этнический бизнес. К сожалению, отмечает Поставнин, в стране не мониторятся должным образом миграционная сфера, процессы в ней. Он также считает ошибочным ликвидацию ФМС и передачу ее функций в ведение МВД.

"Не надо все взваливать и надеяться только на МВД, оно заточено под другие задачи…В Федеральной миграционной службе были специалисты именно по этим вопросам и вся необходимая инфраструктура. Именно для этого, конечно, ФМС и должна быть. Это должно быть именно гражданское ведомство. А МВД пусть выполняет правоохранительные функции, в том числе и среди мигрантов. Но для постоянной работы с мигрантами должна быть именно ФМС", - убежден бывший замглавы такой структуры.

Поставнин видит важность и в организации изучения русского языка в странах-экспортерах рабочей силы в Россию: "Надо было нашим политикам, руководителям жестко проводить политику изучения русского языка. И начинать учить там. Адаптация и интеграция начинается с языка. Мы же СНГ, мы ЕАЭС. Давайте там язык продвигайте…Это наша проблема, они к нам приезжают, мы с ними живём".


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URL: https://www.vb.kg/405593
Теги:
Россия, русский язык, СНГ, трудовая миграция
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