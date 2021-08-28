Садыру Жапарову показали дома для семей жертв пограничного конфликта

В Кыргызстане в городе Баткен практически завершено строительство домов для семей жертв пограничного конфликта. Сообщает официальный сайт президента КР.

На завершающей стадии находится строительство 36 домов для семей, близкие которых погибли во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в апреле этого года.

Сегодня, 28 августа, президент КР Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил городок, возводимый при содействии частных строительных компаний, семьям погибших во время указанных событий.

Глава государства осмотрел несколько готовых домов, которые оснащены необходимой бытовой техникой, в них проведены необходимые коммуникации. Также по улицам проложен асфальт и установлено освещение, на территории городка планируют обустроить необходимую инфраструктуры - детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, парк и т. д.

Садыр Жапаров прочитал вместе с родственниками молитву в память о покойных и еще раз выразил соболезнования родным и близким.

В беседе с ними он отметил, что данные 36 домов возводятся в целях поддержки семей жертв трагедии и выразил пожелание, чтобы в них выросли сыновья и дочери, любящие свой народ и готовые защищать Родину.

"Мое сердце кровоточит вместе с моим народом. Во время трагических событий на кыргызско-таджикской границе 28–30 апреля кыргызстанцы отдали свои жизни ради сохранения целостности государства. Да, какую бы поддержку их родные не получили от нас, это не возместит им тяжелые потери. Родители, родственники, супруги и дети наших героев стараются улыбаться вместе с нами, но внутри они до сих пор скорбят", - сказал глава государства.

Он выразил глубокую благодарность родственникам за воспитание верных сыновей народа, которые не предали страну в тяжелое время.

Садыр Жапаров подчеркнул, что стремления, цели и усилия руководства страны сосредоточены на комплексном развитии Баткенской области, также предпринимаются меры для сохранения мира и согласия.

Жители городка и родственники жертв выразили благодарность президенту за оказываемую поддержку, пожелав успехов в его деятельности, озвучили свои насущные вопросы.

В рамках инициативы президента Садыра Жапарова по оказанию материальной и моральной поддержки семьям жертв трагедии, весной текущего года мэрия г. Баткен выделила земельный участок в квартале Чет-Булак, а частные строительные компании взяли на себя обязательство построить благоустроенные дома. В данное время строительные работы практически полностью завершены.