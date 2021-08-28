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В Бишкеке выявят коррупционные риски в органах местного самоуправления

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане секретариат Совета безопасности КР в рамках проводимой в государстве антикоррупционной политики приступил к выявлению коррупционных рисков в органах местного самоуправления. Сообщает пресс-служба президента КР.

В настоящее время экспертной рабочей группой секретариата Совбеза изучается деятельность Управления земельными ресурсами, Управления землепользования и строительства и Управления муниципальным имуществом мэрии г. Бишкек для определения наиболее уязвимых зон для коррупционных проявлений.

По итогам проводимой работы будет разработан план по демонтажу системной коррупции в деятельности этих управлений, который будет направлен в мэрию Бишкека для исполнения.

В сентябре текущего года аналогичная работа будет проведена для структурных подразделений мэрии города Ош.

Отметим, что в рамках данной работы 26–27 августа 2021 года для руководителей органов местного самоуправления Иссык-Кульской области был проведен семинар "Повышение потенциала представителей ОМСУ по предотвращению и противодействию коррупции". В работе семинара приняли участие главы местных государственных администраций (акимы) и руководство полномочного представительства президента КР в Иссык-Кульской области, которые были обучены методике выявления, оценки и минимизации коррупционных рисков в работе органов местного самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/405595
Теги:
коррупция, Бишкек, Кыргызстан
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