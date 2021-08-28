В ЦУМе открылась выставка картин в стиле "стринг арт" Азамата Джаналиева

В Бишкеке сегодня, 28 августа, на третьем этаже торгового центра ЦУМ "Айчурек" открылась выставка произведений Азамата Джаналиева.

Азамат Джаналиев работает в необычной технике "стринг арт". Эта техника создания картин, которая выполняется с помощью латунных гвоздей и полиэстеровой нити. На создание одной картины расходуется более 5630 метров нитей, и более 2000 гвоздей.

Поддержать художника на открытие выставки пришли певица Каныкей и директор футбольной школы "Дордой" Руслан Садыков.

Азамат Джаналиев объявил о проведении бесплатного мастер класса 11 сентября, в 18:30, куда были приглашены все желающие. Азамат продемонстрирует, как создаются его картины. Кроме того, у всех присутствующих будет шанс принять непосредственное участие в создании одной из его картин, забив в нее гвоздь. Это будет картина, созданная совместными усилиями. Место поведения: ЦУМ "Айчурек", 3 этаж, галерея Art Place.

Выставка будет принимать гостей ежедневно с 28 августа с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный.