Посол КНР в КР Ду Дэвэнь передала гумпомощь школам Баткенской области

Накануне Дня независимости Кыргызстана чрезвычайный и полномочный посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь и председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаев передали подарки двум школам Мин-булаке и Максате в Баткенской области КР. Дары прибыли в область раньше, а церемонию передачи провели накануне Дня независимости в онлайн режиме.

На ней присутствовали председатель филиала Ассамблеи народа Кыргызстана Баткенской области и директор начальной школы в Мин-булаке.

Посол Ду Дэвэнь поздравила Кыргызстан с 30-летием Независимости, отметив, что КНР и КР являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами. Перед началом нового учебного года Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству через Ассамблею народа КР предоставил учебное оборудование и школьные принадлежности двум школам Баткенской области, пострадавшим в ходе пограничного конфликта. Это еще раз подтверждает, что соседи не бросают друг друга в беде. "Уверена, что данная помощь улучшит условия обучения в приграничных школах и повысит качество образования в них. Я надеюсь, что подаренные китайской стороной подарки в преддверии нового учебного года принесут детям радость", - сказала г-жа Ду Дэвэнь.

Абдыганы Эркебаев попросил посла передать искреннее спасибо и добрые пожелания заместителю председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству г-же Шэнь Юеюе за помощь. Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству передал двум приграничным школам Баткенской области КР два современных телевизора, ноутбуки и школьные рюкзаки.

Как сказал Абдыганы Эркебаев, Ассамблея народа Кыргызстана будет и дальше укреплять сотрудничество с посольством КНР в КР и Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и вносить собственный вклад в углубление дружбы между народами наших стран.