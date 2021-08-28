Минобороны США передало МЧС КР средства защиты от COVID на 3 млн сомов

В Кыргызстане посольство США передало Министерству чрезвычайных ситуаций КР от лица Министерства обороны США и Центрального командования США предметы индивидуальной защиты на 3 млн 750 сомов. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в КР.

Средства индивидуальной защиты включают маски, защитные очки и костюмы. В посольстве отметили, что СИЗ повысят защищенность сотрудников МЧС при выполнении своих обязанностей во время борьбы с COVID-19.

На церемонии присутствовали старший военный представитель посольства США Кейт МакКи, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов и другие официальные лица.

МакКи отметил, что передача предметов индивидуальной защиты является вкладом в оказание общей поддержки Кыргызстану со стороны США для борьбы с COVID-19 на сумму более пяти миллионов долларов.

Калыс Ахматов поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку сотрудников МЧС в борьбе с коронавирусом. "Ранее в рамках сотрудничества министерства с посольством США в Кыргызской Республике был достигнут ряд значимых результатов в сфере сокращения риска бедствий и повышения квалификации кыргызских спасателей. Опыт зарубежных стран с сильной развитой системой гражданской защиты всегда интересен для нас в целях совершенствования навыков профессиональной деятельности спасателей, повышения потенциала министерства в целом. В этой связи мы весьма заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений", - сказал заместитель министра.

Американо-кыргызское военное сотрудничество продолжается на протяжении 30 лет и направлено на решение различных проблем, включая подготовку к стихийным бедствиям и противодействию транснациональным угрозам, говорится в сообщении.