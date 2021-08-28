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На трассе Бишкеке-Ош столкнулись грузовик и минивэн. Два человека погибло

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане на 280-м км трассы Бишкек-Ош (село Жаны-Жол) в Токтогульском районе столкнулись грузовик VOLVO и минивэн Honda Stepwgn. Сообщает пресс-центр МЧС.

В результате ДТП погибли двое мужчины (AM, 1980 г.р., Э. у Д. 1996 г.р.), еще шесть человек получили различные травмы (имена будут уточняться).

На место происшествия были вызваны пять спасателей Токтогульского районного отделения скорой помощи. Тела погибших вытащили из машин и доставили в морг Токтогульской районной больницы. Пострадавших доставили в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/405606
Теги:
ДТП, Токтогульский район, Кыргызстан, МЧС
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