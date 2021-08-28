На трассе Бишкеке-Ош столкнулись грузовик и минивэн. Два человека погибло

В Кыргызстане на 280-м км трассы Бишкек-Ош (село Жаны-Жол) в Токтогульском районе столкнулись грузовик VOLVO и минивэн Honda Stepwgn. Сообщает пресс-центр МЧС.

В результате ДТП погибли двое мужчины (AM, 1980 г.р., Э. у Д. 1996 г.р.), еще шесть человек получили различные травмы (имена будут уточняться).

На место происшествия были вызваны пять спасателей Токтогульского районного отделения скорой помощи. Тела погибших вытащили из машин и доставили в морг Токтогульской районной больницы. Пострадавших доставили в больницу.