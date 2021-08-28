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Правительство КНР предоставит КР еще 500 тысяч доз вакцины Sinopharm

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстан прибудет еще 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm в качестве гуманитарной помощи и более 40 тыс. доз в рамках программы COVAX. Посол сообщила, что такое решение приняло правительство ее страны.

"Убеждена, что гуманитарная помощь, предоставляемая правительством Китая, является еще одним ярким свидетельством отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и позволит нам усилить меры по противодействию общей угрозе", - сказала замглавы кабмина Кыргызстана Жылдыз Бакашова. Она отметила, что эта помощь очень своевременна.

Бакашова выразила благодарность правительству Китая и посольству за поддержку в предотвращении распространения коронавируса, отметив, что наша страна и далее будет укреплять всестороннее стратегическое партнерство с КНР.

Ду Дэвэнь поздравила кыргызстанцев с предстоящим юбилейным праздником - 30-летием Независимости страны и отметила, что кыргызско-китайское сотрудничество всегда находится на высоком уровне, а традиционная дружба укрепляется и продолжает развиваться.

Сейчас для вакцинации в республике в основном используется эта китайская вакцина. Ранее в Кыргызстан было доставлено более одного миллиона доз препарата. Вакцина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.


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URL: https://www.vb.kg/405607
Теги:
вакцина, Китай, посольство, коронавирус
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