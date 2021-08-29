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Мэр Москвы призвал мигрантов вести себя подобающим образом

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- Евгений Денисенко
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Мэр Москвы Сергей Собянин предъяви жесткое требование к иностранным гражданам, прибывающим в российскую столицу. И призвал их вести себя "подобающим образом".

"Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну", - отметил градоначальник в личном блоге.

Вместе с тем мэр отметил, что в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ и большинство ведет себя законопослушно.

"Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", - заявил мэр.

По данным МВД, в России сегодня незаконно находятся более 700 тысяч граждан стран СНГ. Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщал, что иностранцы в РФ в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях в отношении нарушителей, как обещали в правоохранительном ведомстве, принимаются жесткие меры реагирования.

Так, сейчас по результатам судебных разбирательств поэтапно выдворяются участники одного из самых массовых конфликтов, который случился в ночь на 13 июля в московском районе Кузьминки. Было задержано более 100 человек – приезжих из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Мэрия Москвы назвала драку чрезвычайным происшествием, полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Ряд дебоширов в соответствии с решениями суда сможет теперь приехать в Россию лишь через несколько десятков лет.


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URL: https://www.vb.kg/405616
Теги:
Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
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