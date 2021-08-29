В регионах КР начинается второй этап корейского проекта "Мое село"

Представительством корейского Агентства по международному сотрудничеству в Кыргызской Республике ведется работа по подготовке второго этапа реализации проекта "Мое село". Из 30 сел, уже три года участвующих в нем, будут отобраны самые лучшие девять для дальнейшей реализации программы.

Об этом шла речь на встрече директора Государственного агентства регионального развития Эльчибека Джантаева с главой представительства корейского Агентства по международному сотрудничеству в Кыргызской Республике Джонгсу Ли и директором филиала "Гуд Нейборс Интернешнл" в Кыргызской Республике Чжун Хонг Су.

Проект реализуется, согласно меморандуму, подписанному между тогда еще Госагентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений и Корейским агентством по международному сотрудничеству в сентябре 2018 года. Его целью является улучшение условий жизни сельских жителей с их же участием в преобразованиях сел, а также создание ряда модельных сел для дальнейшего распространения опыта. На развитие 30 кыргызских сел выделялась на 2019–2022 годы грантовая помощь в размере 3,5 миллиона долларов.

Именно программа "Движение за новую деревню" способствовала подъему сел в Республике Корея, а в целом и подъему страны. Сельчане начинали с малого: приводили в порядок деревни - следили за чистотой, ремонтировали дома, строили детские площадки, водопровод для чистой питьевой воды, теплицы, освещали улицы. Совместное обсуждение и решение проблем села сплачивали людей. Безусловно, помогало и правительство, стараясь увеличить бюджет регионов. Но люди тоже вносили свой денежный вклад, например, в строительство какого–то объекта для их села. И сейчас корейские деревни стали образцом порядка, чистоты и культуры. Повышается и уровень благосостояния людей.

И теперь активисты программы из Кореи делятся своим опытом и тесно сотрудничают в развитии этой программы в Кыргызстане. Несколько раз главы айыл окмоту и лидеры 30 пилотных сел Чуйской, Баткенской и Ошской областей, где успешно осуществляется проект "Мое село", ездили в Республику Корея, чтобы узнать, как сельчанам этой страны удалось поднять свои села и улучшить свое благополучие.

Как отмечалось на встрече, жители села Манас, первыми в Кыргызстане поддержали это движение, они затем показывали жителям других сел фотографии, в каком плачевном состоянии раньше находился их населенный пункт и как разительно он сейчас изменился. Эта разница впечатлила представителей и других сел. Реакция кыргызстанцев была позитивной: они также начали преобразовывать свои села.

"Проект "Мое село" - это образцовая новая модель, где активно работают местные жители, которые своим трудом вносят вклад в развитие регионов Кыргызстана", - сказал Эльчибек Джантаев._

Джонгсу Ли, глава представительства корейского Агентства по международному сотрудничеству в Кыргызской Республике, проинформировал о том, что они планируют реализовать во всех 7 регионах Кыргызстана еще один комплексный проект развития сел в Кыргызской Республике. В первой его фазе корейские специалисты намерены задействовать население 30 сел Баткенской и Ошской областей.

Новый проект ставит своей целью улучшить социально-экономическую среду и укрепить возможности сельских районов для устойчивого развития сельского хозяйства, получения доходов и развития сельских регионов в целом.