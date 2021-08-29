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Фермеры-свекловоды просят отменить нулевую ставку НДС на продажу сахара

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане фермеры, выращивающие сахарную свеклу просят государство воздержаться от дальнейшего продления нулевой ставки НДС на импорт и реализацию сахара в связи с предстоящим сезоном уборки урожая сахарной свеклы и производства отечественного сахара. Об этом сообщает Ассоциация развития агропромышленного комплекса.

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, совместно с Министерством экономики и финансов КР и Государственным агентством антимонопольного регулирования провело рабочую встречу с фермерами выращивающими сахарную свеклу, исполнительной дирекцией Ассоциации развития АПК, представителями сахарных заводов и импортерами по вопросу целесообразности продления нулевой ставки НДС на импорт и реализацию сахара в период с 1 сентября 2021 г.

Фермеры считают, что продление нулевой ставки НДС на импорт и реализацию сахара в период уборки урожая сахарной свеклы будет иметь негативный характер по причине снижения стоимости сахара на 12% за счет импорта. Вместе с тем основной доход фермеров свекловодов напрямую зависит от стоимости сахара в осенне-зимний период, при этом фермеры КР не являются плательщиками НДС. Снижение цены приведет к тому, что фермеры не дополучат доход в условиях малоурожайного года. Как следствие в 2022 г. может произойти сокращение посевных площадей сахарной свеклы в Кыргызстане и снизиться производство отечественного сахара.

Ассоциация поддерживает обращение фермеров и министерствам и ведомствам воздержаться от дальнейшего продления нулевой ставки НДС на импорт и реализацию сахара в связи с предстоящим сезоном уборки урожая сахарной свеклы и производства отечественного сахара, а также в целях увеличения поступлений в бюджет КР.

Справочно

Ассоциация развития АПК была основана в 2019г. лидирующими предприятиями, производящими и перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в Кыргызской Республике. В настоящее время членами Ассоциации являются более 50 предприятий агропромышленного сектора.


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URL: https://www.vb.kg/405620
Теги:
Госантимонополия, НДС, цены, Кыргызстан, фермеры
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