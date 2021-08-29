В Екатеринбурге кыргызстанцы отмечают 30-летние независимости КР

В России в городе Екатеринбург в честь празднования 30-летия Независимости Кыргызской Республики состоялось торжественное открытие турнира по волейболу среди соотечественников.

Как сообщает Департамент информации МИД КР, вчера, 28 августа, в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие турнира по волейболу среди соотечественников, организованного Кыргызской диаспорой "Кыргызстан-Урал" при поддержке Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге.

Турнир среди мужских и женских команд проводится в честь празднования 30-летия Независимости Кыргызской Республики.

Участников соревнований и гостей мероприятия приветствовал и поздравил с Днем независимости Кыргызстана генеральный консул Руслан Бийбосунов, выразил слова благодарности всем соорганизаторам турнира, пожелал спортивным командам честной и состязательной игры.

Гости мероприятия - депутат Законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо и заместитель главы Железнодорожного района Екатеринбурга Лилия Белоблоцкая тепло поздравили участников и организаторов турнира с государственным праздником Кыргызстана, пожелали мира и процветания кыргызскому народу.

В рамках открытия турнира была представлена концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей из числа соотечественников.

В турнире по волейболу принимают участие 20 мужских и 8 женских команд, разделенных на группы. Победителям турнира будут вручены кубки, медали и дипломы.