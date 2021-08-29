Страны ОДКБ укрепят сотрудничество с ООН в сфере миротворчества

Государства ОДКБ приветствуют дальнейшее углубление связей ОДКБ и ООН в области миротворческой деятельности. Об этом говорится в Совместном заявление стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности "Об укреплении сотрудничества между ООН и ОДКБ в сфере миротворчества", распространенном Министерством иностранных дел РФ.

В документе подчеркивается важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира, что рассматривается в качестве одной из актуальных задач этой организации. А содействие миротворческой деятельности ООН названо "действенным инструментом укрепления международного авторитета ОДКБ".

Отмечено принятие Генассамблеей ООН на двухгодичной основе резолюций о сотрудничестве между двумя организациями. В этой связи государства ОДКБ продолжат усилия, нацеленные на реализацию Дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах международной миротворческой деятельности ООН (на период с 2018 по 2021 годы)".

Также заявлено о продолжении наращивания возможностей Миротворческих сил ОДКБ, о поддержании готовности, повышении совместимости и слаженности действий миротворческих контингентов стран пятерки, совершенствовании системы их подготовки, в том числе с учетом стандартов ООН. Для поддержания регулярного диалога по вопросам участия ОДКБ в миротворческой деятельности ООН учреждается совместная рабочая группа.

"Государства-члены ОДКБ отмечают вклад друг друга в укрепление международного мира и безопасности посредством направления национальных контингентов для участия в операциях ООН по поддержанию мира и выражают уверенность, что данный опыт будет полезен для развития миротворческого потенциала ОДКБ", - говорится в заявлении.

Напомним, что в рамках ОДКБ регулярно организуются миротворческие учения под названием "Нерушимое братство". Одно из них проходило в августе 2014 года в Кыргызстане, на военном полигоне "Ала-Тоо". В нем приняли участие десять батальонов стран-партнеров - по три от России и Казахстана, по одному – от Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, всего около 700 человек. Были отработаны действия миротворческого контингента в условиях труднодоступной горной местности, при охране важного государственного объекта, противодействии массовым беспорядкам, сопровождении гуманитарного груза. А также - при отражении нападения на колонну и освобождении заложников.

Очередные такие маневры запланированы на нынешний ноябрь в России. И состоятся, как сообщили в Парламентской Ассамблее ОДКБ, в Казани, на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Учение "Нерушимое братство 2021" пройдет в два этапа и завершится "розыгрышем практических действий".

Миротворческие силы (МС) Организации Договора о коллективной безопасности – совокупность миротворческих контингентов, предназначенных для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Эти контингенты представляют из себя специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами – членами Организации в состав МС ОДКБ. Общая численность – около 3 600 человек.

Для участия в конкретной миротворческой операции из состава МС создаются Коллективные миротворческие силы. На них может возлагаться комплекс ответственных задачи. В их числе - содействие обеспечению безопасной обстановки в кризисных районах, разъединение конфликтующих сторон, создание демилитаризованных зон, гуманитарных коридоров, условий для переговоров и других мероприятий по мирному урегулированию конфликта, восстановлению законности и правопорядка, нормального функционирования государственных и общественных учреждений и организаций, участие в разминировании местности и объектов, их охране, контроль перевозок, обеспечение безопасных условий для возвращения беженцев, для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и другие.