ГКНБ опровергает масштабную контрабанду ГСМ в Лейлекском районе

В Кыргызстане ГКНБ КР провело проверку в отношении распространенного в социальных сетях Интернета журналистом Уланбеком Макканбаевым видеоматериала, сделанного 27.08.2021г. относительно "свободного" передвижения бензовозов в местности Кулунду Лейлекского района.

"Отмеченные в видеоматериале бензовозы относятся к ОАО "Кыргызнефтегаз", осуществляющему свою деятельность по добыче нефти на участке "Кайрагач" на территории Жаны-Жерского айыльного округа Лейлекского района. Соответственно, в целях перевозки добытых нефти колонны машин указанного ОАО постоянно передвигаются по маршруту "г.Кочкор-Ата Джалал-Абадской области – Жаны-Жерский а/о Лейлекской области – г.Кочкор-Ата Джалал-Абадской области", - говориться в сообщении ГКНБ.

Также сообщается, что в нижней зоне Лейлекского района в целом функционирует 12 АЗС (Кулундинская зона – 11, Аркинская зона – 1), куда также поступают бензовозами из городов Ош и Бишкек горюче-смазочные материалы для нужд местного населения.

Предположение о якобы масштабных контрабандных перевозках ГСМ на территории Лейлекского района исходя из увиденных на автодорогах бензовозов является ошибочным.

ГКНБ КР продолжается соответствующая работа по противодействию контрабанде на кыргызско-таджикской государственной госгранице. Функционируют на территории Баткенского и Лейлекского районов оперативно-мобильные группы и посты (в том числе с привлечением сил дружинников) в т. ч. по соответствующему контролю всех грузовых автотранспортных средств, передвигающихся по направлению "Исфана-Баткен-Ош".

ГКНБ предупреждает, что за распространение провокационных и других сообщений подобного характера предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства КР.