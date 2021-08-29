Элитный участок земли в центре Бишкека прокуратура вернула государству

Как сообщил VB.KG старший помощник прокуратуры Первомайского района Бишкека Акыл Абдыкадыров, прокуратурой была проведена проверка исполнения земельного законодательства и законодательства о государственной собственности в Фонде по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики.

"Во время проверки прокурорские работники установили, что приватизация помещения аптеки в здании Клинической больницы управления делами президента и предоставление в собственность прилегающего к ней земельного участка площадью 2,1 га, ограниченного улицами Киевской, Логвиненко и Панфилова, были проведены незаконно. В частности, были нарушены требования Указа президента КР от 16.02.95 года №37 и Земельного кодекса КР", - сказал Акыл Абдыкадыров.

Прокуратурой Первомайского района было внесено исковое заявление в Административный суд Бишкека о признании недействительными распоряжения правительства КР и приказа Фонда госимущества, а также постановления мэрии Бишкека от 25.01.06 года №61 "О предоставлении в собственность А.Джайлобаеву земельного участка" и государственного акта о праве частной собственности на этот земельный участок.

По результатам судебного разбирательства исковые требования прокуратуры Первомайского района города Бишкека были удовлетворены в полном объеме.

По словам Абдыкадырова, после вступления судебных актов в силу прокуратурой района было внесено предписание о незамедлительном принятии мер к устранению выявленных нарушений законности.

В итоге аптека, а именно: нежилые помещения на первом этаже и в подвальном отсеке площадью почти 354 кв.м. и земельный участок общей стоимостью 95 миллионов 361 тысяча сомов переданы на баланс Фонда по управлению государственным имуществом. Согласно приказу ФУГИ, этот имущественный комплекс принят в государственную собственность.