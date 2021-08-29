В Кыргызстане сегодня отмечают День шахтера

В Кыргызстане сегодня, 30 августа, отмечают День шахтера.

Председатель Кабинета министров КР Улукбек Марипов поздравил работников угольной промышленности с профессиональным праздником.

"В нашей республике труд работников угольной промышленности находит заслуженное признание и уважение. Это действительно праздник настоящих тружеников, сильных, смелых и самоотверженных людей, на которых можно положиться. Хочу сказать особые слова благодарности ветеранам отрасли – именно с вашей трудовой биографией всегда будет связана история таких шахтерских городов, как Кок-Жангак, Таш-Кумыр, Кызыл-Кия, Сулюкта, и не случайно на вас, ветеранов равняются нынешние поколения горняков, - говориться в сообщении Улукбека Марипова.

Глава Кабмина добавил, что добыча угля в республике динамично увеличивается и достигла почти 2,5 млн тонн в год.

Справочно

В ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтер А. Г. Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в 7 тонн, послуживший началом стахановского движения. С тех пор во многих странах труд работника шахты отмечается в последнее воскресенье августа.