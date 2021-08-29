Музей прокуратуры пополнился уникальным экспонатом - УК 60-летней давности

Музей Генеральной прокуратуры Кыргызстана пополнился поистине уникальным экспонатом - Уголовным кодексом в редакции 1960 года. Его передал в дар музею Заслуженный юрист Кыргызской Республики, ветеран органов прокуратуры С.А. Абдуллаев на встрече ветеранов и молодых сотрудников, приуроченной к 30-летней годовщине Независимости страны.

"Конечно, статьи этого Уголовного кодекса устарели. Но главные принципы закона о том, что ни одно правонарушение не должно оставаться нераскрытым, вне поля зрения государства и общественности, а каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке, остаются незыблемыми, - сказал ветеран и добавил, обращаясь к молодым коллегам, - а каждый из вас обязан по долгу службы реагировать на каждый случай нарушения законов, ущемления прав, свобод граждан, интересов личности, общества и государства".

Встреча, организованная Центром профессиональной подготовки прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры, прошла в дружеской и непринужденной обстановке. Во время ее проведения ветераны С.А. Абдуллаев, К.Б. Кукеев, Э.М. Жаманкулов, Б.К. Кочкорбаева, М.К. Байызов поделились своей богатой прокурорской практикой, с интересом рассказывали молодым работникам о наиболее значимых событиях в их профессиональной деятельности, сказали напутственные слова и пожелания в адрес молодых специалистов. А главное – стоять на страже Закона и не запятнать честь прокурорского мундира. У каждого из почетных гостей за плечами огромный стаж безупречной работы и разные награды за нее.

Как отметили в Генпрокуратуре, такие встречи с ветеранами оказывают огромное влияние на становление и формирование высоконравственных и профессиональных качеств у молодых работников, на воспитание преданности делу и традициям органов прокуратуры.

Молодые сотрудники ознакомились с учебной базой центра, осмотрели учебные классы - криминалистический кабинет, зал судебных заседаний, кабинет тестирования и галерею иллюстраций к эпосу "Манас".