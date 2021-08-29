У парня-сироты хотят отобрать квартиру, и он просит помощи у президента

В Кыргызстане молодой человек Александр Емцов из Оша обратился за помощью к президенту КР Садыру Жапарову. Его видеообращение на своей странице опубликовала телеведущая Ассоль Молдомактова.

На видео молодой человек рассказал, что является сиротой, и сейчас пытается через суд отстоять квартиру в Оше, которая ему досталась от матери. Но некие люди хотят эту квартиру отобрать. Молодой человек сообщил, что в суде Оша творится беспредел.

"Это крик души. Нет сил больше бороться. У меня нет никого родных. В Оше судья творит полный беспредел, они стали продажными, коррупционерами, со своими связями делают, что хотят", - рассказал парень.