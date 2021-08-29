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Разведка США отказалась считать коронавирус биологическим оружием

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- Н Крайнова
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Американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Выдержки из доклада президенту США Джо Байдену были обнародованы, сообщает Лента. ру со ссылкой на Reuters.

Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.

Две гипотезы и никакой конкретики

Разведсообщество разделилось по вопросу происхождения SARS-CoV-2 на два лагеря. Первые считают, что вирус является зоонозным, то есть перешедшим от нечеловекоподобных животных к людям. По второй версии, коронавирус имеет лабораторное происхождение, пандемия же началась после того, как инфекция "вырвалась" за пределы лаборатории в китайском Ухане.

"Мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до появления новой информации. Скорее всего, потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19", - указали аналитики.

В докладе также отмечается, что китайские власти не знали о коронавирусе до вспышки пандемии. Вместе с этим разведка считает, что действия Пекина в данном вопросе "демонстрируют неуверенность Китая в конечных итогах расследования".


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URL: https://www.vb.kg/405639
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