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Тринадцать кыргызстанцев окончили программу "Молодые лидеры Тюркского мира"

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- Н Крайнова
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Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев принял участие в церемонии вручения сертификатов выпускникам из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, успешно окончившим программу "Молодые лидеры Тюркского мира 2021".

Церемонии вручения сертификатов состоялась 26 августа, сообщает Департамент информации МИД КР. Сертификаты об окончании получили 36 студентов, 13 из которых из Кыргызстана.

В церемонии также приняли участие Глава Управления Абдуллах Эрен, представители Посольства Узбекистана и представители СМИ.

Посол Омуралиев поздравил выпускников с получением сертификата и пожелал им успехов в дальнейшем развитии и построении карьеры.

На следующий день студенты посетили фотовыставку, организованную в Художественной галерее торгового центра "Zafer" Посольством совместно с мэрией Анкары в честь 30-летия независимости Кыргызстана.

Справочно: Евразийская молодежная школа была запущена Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин в мае 2021 г., в которой приняли участие 105 студентов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Цель программы – объединение и интеграция тюркской молодежи, проживающей в странах Евразии. Программа длилась 3 месяца. Для успешно завершивших программу 36-и студентов была организована культурная поездка в Турцию.


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URL: https://www.vb.kg/405640
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