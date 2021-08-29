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Пропали дети: в Ивановке ищут двух сестер

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане ОВД Иссык-Атинского района разыскивают без вести пропавших несовершеннолетних Ильенко Людмилу Олеговну, 2011 года рождения, и Ильенко Эвелину Олеговну, 2015 года рождения.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщают, 28 августа девочки вышли из дома, который расположен по улице Ленина в селе Ивановка.

Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении сестер, сообщить по следующим номерам телефонов: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0(312) 43-88-85, дежурная часть ОВД Иссык-Атинского района 0 (312) 61-69-07, 0 (3132) 5-21-47, 0 (701) 61-69-07, 0 (702) 26-11-96.


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URL: https://www.vb.kg/405642
Теги:
розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропали дети
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