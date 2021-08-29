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С фактом массовой драки мигрантов в Москве разберется Следком РФ

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- Евгений Денисенко
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка ведомства организовать проверку в связи с очередной массовой дракой мигрантов. Речь идет, как сообщается на сайте Следкома, об инциденте, происшедшем 27 августа в центре города, на Бауманской улице, когда "не менее 10 человек-выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку".

"Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту и доложить о проведенных проверочных мероприятиях и их результатах", - сообщили в СК РФ.

В нем также отметили, что "в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего".

Согласно информации ГУ МВД РФ по Москве, в полицию после данного инцидента доставили 49 человек, на 15 из них составили административные протоколы о мелком хулиганстве. В СМИ также сообщалось, что среди тех, кого привезли в органы правопорядка, были и граждане Кыргызстана.

В посольстве КР в РФ в связи с этим сообщили: "По предварительной информации, граждане Кыргызстана не участвовали в массовой драке, произошедшей 27 августа 2021 года на улице Бауманской Москвы. При этом в рамках мероприятий по обеспечению общественного порядка и выяснения обстоятельств инцидента в ОМВД России по Басманному району Москвы всего доставлены порядка 50 граждан стран Центральной Азии и России, из них 19 граждан КР привлечены к административной ответственности".

Напомним, что несколькими днями раньше Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов.

"В средствах массовой информации сообщалось, что 22 августа у дома по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге драку устроили не менее 25 человек. Кроме того, в Невском районе Петербурга в прошлом месяце были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков", - пояснили в Следкоме РФ. Теперь и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу Андрею Голомбиевскому предстоит представить доклад по данным фактам.


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URL: https://www.vb.kg/405644
Теги:
Россия, драка, Москва, массовая драка
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