Кыргызский манасчи будет рассказывать в Москве эпос "Манас "пять дней

В Москву из Кыргызстана 29 августа прилетел известный манасчи Доолот Сыдыков. Здесь ему предстоит в течение пяти дней зачитывать эпос "Манас", с перспективой включения в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом "VB.KG" рассказал почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и "Московской области Раимкул Аттокуров.

"Как предусмотрено, - сообщил он, - все будет происходить на территории посольства Кыргызстана в России, в присутствии представителей Книги рекордов Гиннеса, с которыми уже были проведены переговоры. Выступать нашему известному соотечественнику предстоит в течение пяти дней, в соответствии с установленным регламентом, предполагающим перерывы на прием пищи, сон и так далее".

Начало этого уникального выступления, по словам Аттокурова, запланировано уже на 30 августа.

Свой очередной рекорд Доолот Сыдыков, как сообщали СМИ, установил 12 ноября 2020 года. В Бишкеке на площади "Ала-Тоо" он беспрерывно рассказывал эпос "Манас" 14 часов 27 минут. Мог продолжать и дальше, однако его остановили, чтобы не нанести урон здоровью. Ранее другие манасчи зачитывали эпос не более 10 часов.

Кыргызский эпос "Манас" внесен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение было принято во время восьмого заседания межправительственного комитета ЮНЕСКО. Он также входит в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой эпос в мире.