Сотрудников Наццентра по предупреждению пыток не пустили в ИВС в Баткене

Начальник изолятора, где ранее правозащитники Наццентра КР по предупреждению пыток нашли серьезные нарушения, запретил экспертам проводить повторную проверку. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Сотрудники регионального отделения Наццентра КР по предупреждению пыток в Баткенской и Джалал-Абадской областях Айгуль Табалдыева и Алишер Эрматов 26 августа не смогли провести промежуточную проверку условий содержания задержанных в ИВС ОВД Баткенского района. По указанию начальника изолятора временного содержания майора Эркина Борубаева представителей НЦПП КР не пропустили в закрытое учреждение.

Отметим, что в июне этого года во время внезапной проверки ИВС эксперты выявили множество нарушений. Камеры изолятора, рассчитанные на 22 человека, были переполнены (по факту в них сидели 26 задержанных). Прогулочная площадка заставлена заполненными мусорными баками, ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств не проводилась, а в душевых не было электричества и не работала вентиляция.

Кроме того, при рассмотрении личных дел содержащихся в изоляторе обнаружили 18 человек, которые сидят на протяжении нескольких месяцев и даже лет, тогда как содержание людей в ИВС более 48 часов или десяти суток в течение месяца считается нарушением закона.

Были нарушения и в части заполнения анкет задержанных, проведения обыска, хранения лекарств с истекшим сроком годности и так далее.

По всем этим и другим фактам представители наццентра составили акт и обратились в прокуратуру с просьбой провести расследование, устранить нарушения и наказать виновных. Однако никакой реакции не последовало. Более того, при повторном посещении изолятора временного содержания ОВД Баткенской области проверяющих не пропустили в учреждение.

"После того как капитан УВД Баткенского района Асан Аттокуров связался по телефону с начальником ИВС майором Эркином Борубаевым и сообщил о целях нашего визита, последний запретил проводить проверку. Он сослался на то, что 4 человека, сидящие в изоляторе, якобы заражены коронавирусом. "Не пропускайте их. Пусть делают, что хотят!", - цитирует начальника ИВС Алишер Эрматов, руководитель представительства наццентра в Джалал-Абадской области.

Предъявить экспертам документы, подтверждающие наличие заболевания у четверых задержанных, в ИВС не смогли. Как и объяснить, почему больные содержатся вместе со здоровыми. Отказали в доступе и к личным делам граждан. Как заявил капитан Аттокуров, начальник ИВС разрешит провести проверку, "только когда у него появится свободное время".

В НЦПП считают, что майор Борубаев намеренно помешал сотрудникам центра выполнить свою работу и тем самым нарушил статью 29 Закона "О Наццентре КР по предупреждению пыток".

"Судя по всему, выявленные нарушения и негуманное обращение с задержанными так и не были устранены, возможно, даже появились новые факты. Именно поэтому намкатегорически запретили проводить повторную проверку в изоляторе", - заключил Алишер Эрматов, подчеркнув, что из-за отсутствия прокурорского надзора количество нарушений в ИВС Баткенского РОВД только увеличивается.

Сотрудники региональных представительств наццентра направят новый акт в надзорный орган Баткена с просьбой провести прокурорское расследование всех указанных нарушений, принять меры по их устранению и в рамках закона наказать должностных лиц, виновных в этой ситуации.