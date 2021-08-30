Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.85 - 100.35

В результате авиаудара США в Кабуле погибли девять человек

138  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В результате удара американского беспилотника по целям, связанным с афганским подразделением террористической группировки "Исламское государство" (признана в КР террористической и экстремистской организацией) в Кабуле погибли девять человек, сообщил CNN со ссылкой на родственника одной из жертв.

Центральное командование ВС США ранее заявило, что оценивает возможность жертв среди мирного населения в результате нанесенного удара.

В Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв. Очевидцы рассказали, что в жилой дом неподалеку от аэропорта попала ракета.

Позднее Пентагон подтвердил, что ВС США нанесли удар близ кабульского аэропорта с беспилотника по цели, представлявшей "неминуемую угрозу". Представители "Талибана" также заявляли, что удар был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт.

Теракт возле кабульского аэропорта унес жизни около 200 человек, включая 13 американских военных. После этого президент США Джо Байден пообещал наносить удары по террористам афганского подразделения ИГ, которое взяло на себя ответственность за эту атаку. Первый удар американские военные провели спустя сутки после речи Байдена. Тогда были убиты два главаря ИГ, предположительно, причастных к подготовке этого теракта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405653
Теги:
Афганистан, США, ИГИЛ, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  