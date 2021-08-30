В результате авиаудара США в Кабуле погибли девять человек

В результате удара американского беспилотника по целям, связанным с афганским подразделением террористической группировки "Исламское государство" (признана в КР террористической и экстремистской организацией) в Кабуле погибли девять человек, сообщил CNN со ссылкой на родственника одной из жертв.

Центральное командование ВС США ранее заявило, что оценивает возможность жертв среди мирного населения в результате нанесенного удара.

В Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв. Очевидцы рассказали, что в жилой дом неподалеку от аэропорта попала ракета.

Позднее Пентагон подтвердил, что ВС США нанесли удар близ кабульского аэропорта с беспилотника по цели, представлявшей "неминуемую угрозу". Представители "Талибана" также заявляли, что удар был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт.

Теракт возле кабульского аэропорта унес жизни около 200 человек, включая 13 американских военных. После этого президент США Джо Байден пообещал наносить удары по террористам афганского подразделения ИГ, которое взяло на себя ответственность за эту атаку. Первый удар американские военные провели спустя сутки после речи Байдена. Тогда были убиты два главаря ИГ, предположительно, причастных к подготовке этого теракта.