"Репортеры без границ" призывают президента КР отменить закон "о фейках"

Организация "Репортеры без границ" призывает к немедленной отмене закона "О защите от недостоверной (ложной) информации", который может быть использован для цензуры средств массовой информации.

Заявленной целью нового закона о защите "права человека на честь, достоинство и репутацию" является борьба с фальшивыми новостями в Интернете, но он представляет серьезную угрозу свободе предоставления новостей и информации в Кыргызстане.

Любой, кто утверждает, что онлайн-контент порочит их, в соответствии с этим законом может обратиться в "уполномоченный административный орган" с просьбой об удалении контента без обращения к судье. Если спорный онлайн-контент не будет удален в течение 24 часов, вся веб-страница или веб-сайт будут полностью заблокированы. Интернет-провайдеры также будут обязаны блокировать спорный контент.

"Поспешное принятие этого закона в преддверии парламентских выборов в октябре предполагает, что он может быть использован для цензуры независимых и оппозиционных СМИ. Государственные органы не могут ограничивать право на свободу выражения мнений или определять достоверность информации без обращения к судье. Поскольку истцами по делам о диффамации в основном являются представители государства, этот закон может стать полномасштабным инструментом цензуры для того, чтобы заставить замолчать критиков правительства. Мы призываем к его немедленной отмене", - сказала лава отдела по Восточной Европе и Центральной Азии "Репортеров без границ" Жанна Кавелье.

Отмечается, что Кыргызстан занимает 79-е место из 180 стран в рейтинге Всемирного индекса свободы прессы за 2021 год.