"Мечта" и "Балапан" из Кыргызстана будут бороться за призы МКФ "Байконур"

Две отечественные ленты включены в конкурсные программы Шестого Международного фестиваля короткометражного кино "Байконур" (Baiqonyr International Short Film Festival). Смотр пройдет с 8 по 12 сентября в Алматы.

Кыргызские фильмы и ранее принимали участие в этом культурном событии. На этот раз в Казахстане покажут две картины, созданные кинематографистами нашей республики.

Лента "Балапан" Данияра Абирова. Была снята в 2020 году. Это драма, рассказывающая историю женщины, у которой без вести пропадает сын. Одинокой женщине предстоит узнать страшную тайну – ее мальчик, уехавший в Россию, оказался в Сирии, где принял мученическую смерть. Данияр Абиров является не только режиссером этой картины, но также автором сценария и оператором. Создан фильм на базе творческого объединения "nuRDan" при поддержке Департамента Кинематографии Кыргызской Республики.

Документальный фильм "Мечта" Чингиза Самудина Уулу также был создан в прошлом году. Лента снята на базе КТУ "Манас" при поддержке Департамента кинематографии Кыргызской Республики. Чингиз Самудин Уулу – автор сценария, режиссер, оператор и один из продюсеров "Мечты". Картина рассказывает о парне в инвалидной коляске, пытающемся осуществить заветную мечту. Ранее фильм уже становился победителем национального конкурса VIII форума молодого кино стран СНГ "Умут" ("Надежда") в Бишкеке.